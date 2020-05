VÍDEO Arran crema una cabina de peatge de l'AP-7: «Que la crisi la pagui Abertis»

📹💥 VÍDEO | #Abertis vol fer negoci durant la pandèmia #COVID19, allargant la concessió de l'#AP7 per compensar les pèrdues. Les autopistes estan més que rescatades. Que la crisi la pagui #Abertis! 🛣 pic.twitter.com/7cVCpMMeXG — Arran (@Arran_jovent) May 7, 2020

Arran ha sabotejat un peatge de l'AP-7 de l'àrea metropolitana de Barcelona després que Abertis hagi suposadament demanat allargar la concessió de peatges per compensar la caiguda de la mobilitat durant el confinament.L'organització juvenil, que ha reivindicat l'acte amb un vídeo aquest dijous al matí on es veu com desmunten una de les barreres i fan cremar una de les cabines, ha carregat contra l'empresa per "fer negoci amb la pandèmia de la Covid-19"."Les autopistes estan més que rescatades, que la crisi la pagui Abertis", apunten. Aquesta és la primera acció d'Arran durant l'estat d'alarma.

