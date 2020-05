Bon Preu entrega 20 tones d'aliments a Creu Roja

La companyia de supermercats Bon Preu ha reforçat el seu compromís amb iniciatives socials arran de la pandèmia del coronavirus. L'empresa osonenca ha donat 30 palets -que equivalen a 20 tones- d'aliments de primera necessitat a Creu Roja.Els aliments seleccionats per l'entitat, han estat cigrons, llenties, mongetes, macarrons i espaguetis, i s'han entregat directament al seu magatzem de la Pobla de Claramunt. Tal com explica el grup en una nota, aquests productes ajuden a complementar la cistella d'alimentació mensual bàsica de 1.700 famílies que es troben una situació de risc d'exclusió social derivada de la Covid-19.Aquesta acció sorgeix d'un acord de col·laboració entre l'empresa i l'entitat, en què també s'han expedit targetes moneder per a 3.000 famílies. Creu Roja ha comprat les targetes amb 100 euros de saldo i Bon Preu ha assumit 11.000 euros del cost d'expedició.Cal destacar que, a banda d'aquest acord, la companyia de supermercats ja col·labora habitualment amb la Creu Roja. Anualment dona 250 tones de producte fresc.Bon Preu també ha portat a terme altres iniciatives durant aquesta situació, com la campanya d'arrodoniment solidari, que amb 8 setmanes els clients ja han aportat més de 110.000 euros destinats a la captació de fons per a la recerca contra la Covid-19.

