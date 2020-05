Fèretres de cartró ecològics: l'última solució d'un sector funerari «al límit»

L'empresa valenciana Alfilpack, especialitzada en embalatge industrial, ha creat un fèretre de cartó per donar resposta als problemes d'abastament del sector funerari arran de la pandèmia del coronavirus. Es tracta de taüts ecològics, fets amb material reciclat i reciclables, i aptes per a incinerar.Segons la firma creadora, la nova creació compta amb totes les mesures de protecció, resistència i durabilitat per obtenir l'homologació, que ja té. A més, destaquen que és una solució "eficient" perquè pot ser fabricada en l'àmbit estatal i internacional de forma ràpida i senzilla i sense patir per l'escassetat de material. Tampoc suposa un problema d'espai, ja que és plegable.En aquesta direcció, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) ja ha validat la seva posada en marxa, i li ha atorgat els certificats d'incineració i també l'etiqueta ecològica, pels materials amb què està fet i per la baixa petjada de carboni que deixa un cop cremada, ja que no compta amb vernís, pintura o detalls en metàl·lic.Amb aquests certificats, i conscients de que es tracta d'un projecte innovador en un sector molt tradicional, la companyia pretén garantir la confiança en situacions com la defunció d'una persona pròxima amb un producte que dóna "respostes professionals a un tema molt sensible i emocional".

