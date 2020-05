Festes per contagiar-se de coronavirus: neixen als Estats Units les «Covid-19 Parties»

En plena crisi pel coronavirus, als Estats Units ha nascut un nou tipus de celebració: les "Covid-19 Parties" (en català "Festes Covid-19"). Els convidats no hi han de portar gel o beguda, sinó que el que hi aporta una part dels assistents és el coronavirus.En aquestes festes, es reuneixen un grup de gent sana amb altres persones infectades pel coronavirus. L'objectiu és que tots acabin passant la Covid-19 per, així, immunitzar-se. Les primeres celebracions d'aquest tipus s'han produït al comtat de Walla Walla, a l'estat de Washington.Meghan DeBolt, director del departament de salut pública de la regió afectada, ha assegurat en una entrevista que aquestes festes ja han produït els primers positius: "Quan preguntem pels contactes als infectats, ens diuen que van estar en una "Festa Covid", explica.Al mateix temps, John Wiesman, secretari de salut de Washington, ha afegit que es tracta d'una pràctica "extremadament perillosa" i que no és útil perquè "encara sabem poques coses del virus, tampoc està clar que la gent que es recuperi de la Covid-19 tingui protecció a llarg termini".

