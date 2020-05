Junqueras podrà sortir de la presó per treballar al monestir de Poblet

Canvis en el 100.2 d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carme Forcadell. Tal com ha informat el Departament de Justícia, les juntes de tractament de les presons de Lledoners i Mas d'Enric han acordat modificar l'aplicació d'aquest article en els casos dels tres presos polítics d'ERC, als quals ja se'ls havia aplicat però que arran de la crisi del coronavirus no en podien gaudir. A partir d'ara, Junqueras podrà sortir de la presó quatre dies a la setmana durant dotze hores al dia per treballar al monestir de Poblet, segons informat El Nacional i han confirmat afonts d'ERC.El líder republicà feia classes fins abans de la crisi al campus Manresa de la Universitat de Vic. Amb motiu de la pandèmia, la universitat va tancar i no ha pogut tornar a sortir, com sí que han fet altres presos polítics com Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Cuixart, que s'han reincorporat a la feina que feien amb el 100.2. Al monestir de Poblet, Junqueras prepararà les classes per quan pugui tornar a fer-ne i, a més, farà tasques de recerca a l'arxiu.Romeva, per la seva banda, podrà sortir també quatre dies a la setmana, en aquest cas durant deu hores. Fins ara, l'exconseller treballava en una entitat privada per avaluar els acords de pau de Bòsnia. En el cas de Forcadell, continuarà fent tasques de voluntariat durant tres dies a la setmana dotze hores al dia. En el cas de l'expresidenta del Parlament, però, no podrà sortir de la presó perquè la crisi sanitària únicament permet que surtin aquells que tenen permís per treballar. El dirigent de la Crida, Jordi Sànchez, es troba en una situació similar.

