Govern i Ajuntament decidiran conjuntament com serà el desconfinament a Barcelona

El Govern i l'Ajuntament de Barcelona decidiran de manera conjunta com s'aplicarà el desconfinament progressiu a la capital. Així n'han informat l'alcaldessa, Ada Colau, i la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa aquest dijous a la tarda. Avui mateix l'oficina farà la seva primera reunió, amb vuit representants de cada administració.Per ara, el Departament de Salut ha etiquetat la ciutat amb la categoria de risc moderat-alt de rebrot i, per tant, ha proposat que es mantingui en la fase zero de desescalada."L'objectiu és monitoritzar els indicadors, avaluar i decidir quan es donen les condicions per passar de fase. També coordinar mesures per poder avançar", ha dit Colau, que ha avalat la classificació de regions sanitàries feta pel Govern. "Hem de poder fer possible que aquests passos que hem de fer tirin endavant de manera segura i donin garanties als veïns i a la gent que hi ha de venir a treballar", ha apuntat Vergés.La consellera i l'alcaldessa han avançat que l'oficina abordarà qüestions de salut, econòmiques, de mobilitat i espai públic i Colau ha detallat que en l'ordre del dia de la reunió d'aquest dissabte es debatrà sobre els passos a seguir en relació al desconfinament dels infants.Tant Colau com Vergés han insistit en la necessitat d'aplicar un criteri de prudència, tot i que l'evolució de l'epidèmia a la ciutat és positiva. En les últimes 24 hores es van registrar 103 casos positius, una xifra que s'allunya dels 705 registrats el 26 de març i que estableix el topall des de l'inici de la crisi. "La tendència ens fa pensar que anem per bon camí.No serà fácil ni curt, però tot arriba", ha dit Vergés.La consellera ha insistit que l'objectiu de l'oficina és definir com es produeix el canvi de fases i ha assegurat que la data que es proposarà al ministeri per canviar de fase no provindrà necessàriament d'un "acord" entre Ajuntament i Govern. "És competència de la Generalitat fer la proposta a l'Estat, però hi ha voluntat de treball conjunt", ha dit Colau.Vergés ha insistit que la capacitat sanitària per atendre un possible rebrot serà clau per valorar la possibilitat de fer avançar la regió sanitària de Barcelona ciutat cap a la fase 1.

