La Bundesliga tornarà el 16 de maig

La primera divisió alemanya de futbol, la Bundesliga, ja ha posat data a la tornada a la competició després de dos mesos d'inactivitat a causa del coronavirus. El 16 de maig es reprendran els partits, i fins el 28 de juny, en què es donarà per finalitzada la temporada, es disputaran les 13 jornades que queden per disputar.A més, el gerent de la Federació Alemanya de Futbol, Christian Seifert, va anunciar que hi haurà descensos i ascensos entre les dues màximes categories del futbol alemany, i va avançar que demanarien a l'autoritat competent que es puguin fer cinc canvis durant cada partit, dos més dels que estan permesos normalment.D'aquesta manera, la Bundesliga es converteix en la primera de les grans lligues europees de futbol en reprendre la competició. En altres casos com a França o Holanda s'ha donat per finalitzada la competició, i no es reprendrà fins la temporada que ve. Al país gal, el PSG de Neymar ha estat nomenat campió, i en el segon cas, el títol ha quedat desert i s'han descartat els ascensos i descensos entre les dues principals categories.A la lliga espanyola, tot i que aquesta setmana ha començat l'activitat a les instal·lacions dels clubs i s'han començat a practicar testos als jugadors , encara es desconeix com conclourà la temporada actual , així com a Anglaterra i Itàlia. En el cas del Barça, aquest dijous s'ha conegut que tots els jugadors han donat negatiu en coronavirus , pel que es podran començar a exercitar amb normalitat tot preparant una tornada encara sine die.

