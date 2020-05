Només es podrà sortir de Barcelona per anar a treballar: totes les claus d'una desescalada més lenta

La ciutat de Barcelona serà la darrera regió a desconfinar-se. És un dels focus de la crisi sanitària i el més complex de gestionar, fet pel qual el pla presentat per la Generalitat -pendent ara de l'aprovació de l'Estat- preveu un aïllament de la capital i una transició més lenta cap a l'anomenada nova normalitat. Els barcelonins només podran sortir de la ciutat, que és una regió sanitària en si mateixa, per anar a treballar i no per visitar familiars. Aquest veto es mantindrà fins a finals de juny, quan es completi la desescalada. Que la capital catalana no entri en fase 1 a partir de dilluns, com ho faran les àrees amb millor situació epidemiològica -Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu-Aran- tindrà un impacte social i econòmic sobre la capital. Els retrobaments amb persones estimades i l'obertura de negocis també hauran d'esperar.No hi ha data concreta sobre quan es podrà accelerar la desescalada a la capitall, on el balanç de defuncions per la Covid-19 és de 3.226 persones. En tot cas, Ajuntament i Govern cooperaran per mancar el ritme del desconfinament i l'alcaldessa, Ada Colau, ha demanat paciència. Ha apuntat, això sí, que la diferència respecte les altres àrees serà una qüestió de dies i no tant de setmanes. "No serà fàcil ni curt. Serà llarg i progressiu", ha advertit. Els motius d'aquesta espera, ha insistit, no responen al fet que no hi hagi una bona evolució de la situació o que la ciutadania no estigui complint amb la pauta de seguretat i distanciament, sinó a la complexitat de desconfinar una ciutat gran, densa i en forma d'amfiteatre entre el mar i la muntanya.Conscient que les principals pressions poden venir dels sectors econòmics, l'alcaldessa ha traslladat un missatge optimista als empresaris, a qui ha demanat comprensió per poder pilotar la desescalada amb seguretat. El com i el quan dels ritmes es marcaran de forma coordinada entre l'Ajuntament i la Generalitat amb la creació d'una oficina conjunta. L'última paraula, però, la tindrà sempre el Ministeri de Sanitat. En tot cas, l'alentiment del desconfinament a Barcelona per motius sanitaris abocarà els governs a gestionar una col·lisió amb els interessos particulars i econòmics. Que Catalunya es desconfini per regions sanitàries significa que els ciutadans que visquin a Barcelona no podran sortir de la ciutat encara que volguessin desplaçar-se a una altra regió que estigués en la mateixa fase. Fonts del Departament de Salut confirmen que només es permetrà aquest canvi de regió per anar a treballar o per una causa justificada, com ja passa en aquests moments.Això vol dir que durant tota la desescalada, que s'allargarà entre sis i vuit setmanes, els barcelonins no podran sortir de la ciutat perquè aquesta és una àrea sanitària en sí mateixa. En termes pràctics: qui visqui a Barcelona no podrà visitar els seus familiars del Vallès Oriental, del Maresme o de la Catalunya Central encara que formin part de la mateixa província en cap de les fases. Directament, hauran d'esperar que acabi tot, previsiblement a finals de juny.Fins que no s'activi la fase 1, els veïns de Barcelona continuaran també sense poder visitar familiars i amics als seus domicilis que visquin a la ciutat i encara que siguin del mateix barri. Tampoc podran trobar-se a la terrassa d'un bar o d'un restaurant, perquè aquestes no es poden posar en funcionament durant la fase 0, que de moment es mantindrà vigent.A diferència dels territoris que entrin en fase 1, a Barcelona continuarà vetat l'ús d'instal·lacions esportives a l'aire lliure encara que sigui per practicar esports en què no hi hagi contacte, com ara el tennis, l'atletisme o les pistes de bàsquet. Sí que es podrà fer esport individual a les platges, bany inclòs, que reobriran a partir d'aquest divendres en horari de sis a deu del matí. Òbviament, es mantindran actives les franges horàries matinals i de tarda per córrer o fer exercici individualment en l'espai públic.Per compensar aquestes limitacions, l'Ajuntament ha ampliat les zones per a vianants i els quilòmetres de carril bici per garantir que es pugui sortir durant les franges horàries establertes i garantir la distància de seguretat. En concret, el pla d'actuacions, amb una inversió de 4,4 milions d'euros en espai públic, preveu guanyar 21 quilòmetres més en carrils per anar en bicicleta i 30.000 metres quadrats d'espai per als veïns en detriment del trànsit, que ha caigut en picat arran de la crisi.La filosofia és guanyar terreny a la calçada. De fet, molts dels nous espais guanyats s'han senyalitzat directament retallant carrils de trànsit per habilitar-los per a vianants i ciclistes. Això ha passat en artèries centrals de Barcelona, com la Gran Via i la Diagonal.El modus operandi d'anar a una botiga només amb cita prèvia es mantindrà vigent perquè fins que no s'activi la fase 1 no es permetrà l'obertura generalitzada de locals i establiments que no siguin centres comercials. Quan arribi aquest moment, l'aforament estarà limitat al 30% i s'haurà de garantir la distància mínima de dos metres entre clients. Es mantindrà l'horari de preferència per a les persones de més de 65 anys.Mentre Barcelona no superi la fase 0, tampoc es podran reiniciar els mercats a l'aire lliure no sedentaris. Hauran d'esperar a la fase 1 per obrir i la limitació de l'aforament en aquests espais serà del 25%.L'allargament de la fase zero implicarà també que les biblioteques continuïn tancades i que encara no es puguin activar els espectacles culturals per a menys de 30 persones en espais tancats amb un terç de l'aforament i de menys de 200 persones en el cas que siguin a l'aire lliure i garantint la distància de seguretat. Tot això no es posarà en marxa fins a la fase 1. També hauran d'esperar els museus.Una de les situacions més cruels durant aquesta epidèmia és la impossibilitat de poder acomiadar els familiars i amics que han mort. I així continuarà sent en el cas de Barcelona mentre s'allargui la fase 0. Fins a la fase 1 no es podran fer vetlles per a un número limitat de familiars i amb protocols de distància física i seguretat.Mentre duri la fase zero, bars i restaurants veuen limitada la seva activitat a l'entrega a domicili o la recollida presencial, però sense opció d'atendre a l'establiment. El Gremi de Restauració de Barcelona ha valorat "molt negativament" que la capital no avanci de fase, en paraules del seu president Roger Pallarols."Des del punt de vista econòmic, és una gerra d'aigua freda", assegura Pallarols. Des del gremi no es considera que la fase 1 sigui rendible per a l'hostaleria -ja que es considera insuficient que les terrasses es puguin habilitar al 50%- però asseguren que la decisió del Govern suposa un "retard" en la recuperació. "La decisió aprofundeix en la greu situació econòmica que patim", afirma.Per ara, l'Ajuntament de Barcelona ha optat per posar facilitats al sector. El govern de Colau ha anunciat una rebaixa del 75% en l'impost de terrasses des que acabi l'estat d’alarma fins al desembre i també es permetrà que disposin de més espai, per mantenir les mateixes taules però més espaiades. La FAVB i la CUP s'han mostrat crítics amb les mesures. La federació veïnal rebutja que s'ampliïn terrasses en les zones més turístiques i els cupaires reclamen que la rebaixa de la taxa no s'apliqui a les grans cadenes.Preguntat per, el Gremi d'Hotels prefereix no posicionar-se sobre el fet que la ciutat no passi encara a la fase 1. A finals d’abril però, el gremi va plantejar que obrir els hotels en els termes plantejats abocaria el sector al "desastre".Els allotjaments turístics de la ciutat tampoc podran obrir fins que entri en vigor la fase 1, fet que inquieta un sector que representa el 14% del PIB de la capital catalana. En tot cas, tindran moltes limitacions. La principal és que, tenint present que els ciutadans no poden desplaçar-se entre àrees sanitàries, el públic potencial seran majoritàriament els veïns de Barcelona i, en menor mesura, persones que siguin a la ciutat per motius laborals. A nivell d'infraestructures, quan s'activi la fase 1 no es podran utilitzar les zones comunes i hi haurà restriccions en la restauració, així com un increment de les desinfeccions i de les normes de salut i higiene.Colau ha demanat paciència als actors econòmics i ha confiat que l'avenç en el desconfinament de la ciutat sigui "qüestió de dies". Hi ha, però, qui no s'ha volgut esperar i ja ha reorientat la seva activitat. És el cas de molts propietaris de pisos turístics. Davant la falta de turistes, no han optat per introduir els seus immobles al mercat convencional sinó per oferir lloguers curts , que permeten anar variant el preu i sovint posar-lo per sobre dels habitatges de lloguer permanent.La declaració d'estat d’alarma i les corresponents restriccions socials i de moviment han suposat un increment de la quantitat de famílies empobrides a la ciutat. En donen fe les xarxes veïnals organitzades per satisfer necessitats bàsiques com l'alimentació i que ja atenen més de 5.000 persones La situació actual ha suposat un cop especialment dur per a persones que treballen en l'economia submergida o que no disposen d’una situació administrativa regularitzada, és a dir, que no tenen papers. Com més es trigui en posar en marxa la ciutat, més grans seran les necessitats. Després de les crítiques de les xarxes veïnals a l'Ajuntament, el govern d'Ada Colau ha respost comprometent-se a reforçar els serveis socials municipals.Mentrestant, desenes de col·lectius de diferents àmbits continuen actius en el marc del Pla de Xoc Social, que reclama a les administracions mesures per pal·liar els efectes de la crisi entre la classe treballadora. "Les administracions escolten més als lobbies i a les elits que a la ciutadania i les seves necessitats", critiquen fonts del pla. "Es pensa en com utilitzar l'espai públic per a les terrasses comercials, i no tant en les necessitats del conjunt de la població, apunten, mentre defensen que la presa de decisions es faci de manera "descentralitzada".

