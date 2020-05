L'Hospital d'Igualada atén a urgències més lesions d'esportistes que pacients per coronavirus

Setmanes enrere, l'Hospital d'Igualada a l'Anoia era un dels més colpejats per la crisi sanitària del coronavirus. Ara però, des que es permet sortir a la ciutadania en franges horàries, la tònica ha canviat: la meitat de les urgències són per lesions de gent que surt a fer esport o passejar, mentre que els casos de coronavirus han caigut fins a suposar el 20% de les atencions de l'àrea.En declaracions recollides del cap d'urgències del centre, Jordi Monedero, aquests indicadors són semblants als que presentava l'hospital abans de l'esclat de la pandèmia. Per això, no dubta en afirmar: "Benvinguts siguin perquè això vol dir que recuperem la normalitat". Fora de l'àrea d'urgències, el 80% d'ingressos són per casos de Covid-19.Durant les setmanes de confinament, els traumatismes havien pràcticament desaparegut a l'Anoia "fora d'algun avi que queia i es trencava el meluc", segons Monedero. Tot i així, assegura que des que es va permetre la sortida al carrer, s'han multiplicat els casos de fractures de peroné, tibia i canells.

