Tota la plantilla del Barça dona negatiu als tests de coronavirus

Els jugadors del Barça ja han rebut els resultats dels tests de coronavirus fets aquest dijous, i les notícies són bones. Segons explica Rac1 , tota la plantilla va donar negatiu, així que no hi ha cap membre del club contagiat.Amb aquests resultats, la plantilla podrà iniciar amb "normalitat" els entrenaments individuals programats per aquest divendres a la Ciutat Esportiva per preparar el retorn de la Lliga, que encara no se sap quan serà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor