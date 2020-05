Catalunya ja ha fet tests a pràcticament tots els residents en geriàtrics

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dijous que ja s'han fet testos a pràcticament tots els residents en geriàtrics catalans. En concret, ja s'han efectuat 48.809 proves als prop de 50.000 usuaris dels centres, segons les dades de salut. "Hem de seguir protegint els col·lectius de més risc", ha detallat Vergés.Les residències s'han convertit en el forat negre de la crisi del coronavirus. A Catalunya, per exemple, ja hi han mort 3.178 persones per la malaltia. Un total de 12.245 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 32.843 són casos sospitosos, tal com va detallar Salut ahir al vespre . Prop d'11.000 persones ja han perdut la vida al país, una proporció rellevant dels més de 26.000 morts a l'Estat La conselleria ha fet, en total, 60.000 proves de diagnòstic a les residències: 56.000 proves PCR, 52.800 a residents i 3.160 a treballadors; i 4.682 tests serològics ràpids, 4.386 a usuaris i 296 a el personal. Vergés ha indicat que encara no es pot posar data al retorn de les visites als centres, previst a la fase 3 del desconfinament.

