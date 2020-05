Sànchez, Rull i Turull reclamen al TC la suspensió de la sentència del Suprem

Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han presentat aquest dijous un escrit al Tribunal Constitucional (TC) per reclamar que accepti la suspensió de la condemna del Tribunal Suprem com a mesura cautelar mentre estudia el fons dels recursos d'empara admesos a tràmit ahir. El TC va acceptar ahir revisar la condemna, però el tràmit pot durar anys i és per això que els presos demanen que, mentre s'estudia, la pena de nou a tretze anys de presó quedi en suspens i puguin sortir en llibertat.En els tres escrits, als quals ha tingut accés, la defensa dels tres presos polítics justifica la necessitat d'aquesta mesura cautelar en el fet que el recurs d'empara no es resoldrà fins d'aquí molts mesos, quan ja s'hagi complert una part important de la condemna imposada pel Suprem. Això, diu l'advocat Jordi Pina, "faria perdre bona part de la raó a la demanda, que és evitar l'execució d'una condemna que vulnera drets fonamentals".En el mateix sentit, la defensa diu que la suspensió de la condemna no afecta cap interès constitucional ni els drets o llibertat d'altres persones, i també demana al TC que tingui en compte la situació excepcional derivada de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Recorda, en aquest punt, la petició de l'Alta Comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans que va demanar als governs i autoritats reduir el nombre de reclusos a les presons.El Constitucional ha donat tres dies a les parts perquè es pronunciïn sobre aquesta mesura abans de resoldre. Tot apunta que rebutjarà deixar en suspens la condemna i, en aquest cas, Sànchez, Rull i Turull ja avisen que això podria suposar una vulneració de drets fonamentals. En l'escrit la defensa dels tres dirigents independentistes denuncia que l'admissió a tràmit dels recursos forma part d'una estratègia per privar els demandants de l'accés al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor