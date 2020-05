Roldán nega que el suport de Ciutadans a l'estat d'alarma comporti un canvi d'aliances al Congrés

La líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha negat aquest dijous que el vot favorable de la seva formació a la pròrroga de l'estat d'alarma comporti un canvi d'aliances al Congrés. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Roldán ha dit que el partit taronja ha donat un "suport puntual" de 15 dies i ha rebutjat que el seu sentit de vot a la cambra baixa fos "un suport al govern espanyol": "Ho vam fer pensant en els espanyols".Així, ha dit que van poder "estirar compromisos" que ara esperen que es compleixin i ha defensat que des de les seves files s'ha fet "sempre" una "política responsable d'intentar buscar el consens a la dreta i a l'esquerra", sumat ara a un "plus de responsabilitat" per la crisi per la covid-19.La líder de Cs a Catalunya ha mostrat el seu "respecte" per l'exportaveu al Congrés Juan Carlos Girauta i l'exregidora a Barcelona Carina Mejías, les dues darreres baixes que el partit ha tingut arran del suport del partit taronja a la pròrroga de l'estat d'alarma. Ha dit que "potser" esperaven "una altra reacció" i ha dit que "cadascú té les seves motivacions".D'altra banda, Roldán ha estès la mà al Govern i ha reclamat un "espai comú" per treballar en la desescalada i en mesures per paliar la crisi per la covid-19. Ha explicat també que van fer arribar una carta al president, Quim Torra, raonant com hauria de ser la resposta, que des de presidència s'ha desestimat.Amb tot, ha reiterat que el Govern pot comptar amb ells i també per començar les converses per als pròxims pressupostos, ja que "es van calcular en base a unes previsions que no es compliran", ja que van ser pensats abans del coronavirus.Finalment, Roldán ha avalat que Madrid hagi demanat canviar també de fase, si compleix amb els requisits fixats per l'executiu espanyol. També entén que a Catalunya només s'hagi proposat que tres regions puguin avançar en aquest pla de "desescalada" d'acord amb la "prudència".L'expresident de Cs, Albert Rivera, ha marcat distància amb la decisió d'Arrimadas de donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma. Ho ha fet recomanant una tribuna d'opinió del catedràtic de Dret Administratiu Andrés Betancor, que ha publicat un article a El Mundo crític amb la decisió d'Arrimadas.Rivera n'ha destacat que la defensa que fa el govern espanyol de l'estat d'alarma és "una situació d'anormalitat institucional, de restricció generalitzada dels drets fins a extrems insuportables, sense sosteniment suficient a la legalitat constitucional". Cal recordar que Rivera va ser de les primeres veus a demanar que s'apliqués l'estat d'alarma per fer front al coronavirus.

