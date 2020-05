Hi ha més perill de contagiar-se de coronavirus en rius i gorgs que en piscines i platges

La supervivència dels coronavirus en medis d'aigua dolça i no tractada "és superior", segons un informe del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Al document es cataloga de "desaconsellable" el bany en rius, llacs o gorgues durant els pròxims mesos per evitar nous contagis.En aquesta direcció, la institució indica que les piscines i l'aigua salada, així com balnearis i instal·lacions d'aigües medicinals, són espais més segurs. L'aigua a temperatures elevades, com és el cas de saunes i banys de vapor també reduiria la capacitat supervivència del virus.Experts consultats perapunten al clor -en el cas de les piscines- i al fort onatge, així com també la gran quantitat d'aigua -en el cas del mar-, com a principals armes contra la supervivència del virus L'estudi situa la respiració, la tos i el contacte com a principal via de transmissió del virus. Per això, considera que les aglomeracions en platges i piscines, així com els objectes utilitzats per diverses persones poden ser una via destacable de contagi, i insisteix en el compliment de la distància de seguretat recomanada entre persones.Pel que fa a la sal marina, l'informe apunta que és un factor que "probablement" contribueix a la disminució del potencial del virus i la seva inactivació, com passa en el cas d'altres virus. D'altra banda de la platja, amb l'ajuda de la sal i la radiació solar també pot frenar la propagació del virus.

