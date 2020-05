La Coordinadora 5+1 reclama a la Fiscalia investigar la gestió del coronavirus a les residències

La Coordinadora 5+1, que agrupa famílies de residents en geriàtrics, reclama a la Fiscalia que investigui la gestió que les residències catalanes han fet de l'epidèmia de coronavirus. A través d'un comunicat, el col·lectiu recorda la seva demanda de trasllats de residents a centres hospitalaris, feta a Salut i Afers Socials, i posa l'accent en la manca de tests de Covid-19 i d'equips de protecció per als treballadors dels geriàtrics.Al comunicat, la coordinadora denuncia una situació "caòtica" en moltes residències. "S'ha fet un aïllament més que discutible de les persones amb símptomes o positius i el resultat ha estat el de residències amb pràcticament tots els residents i el personal contagiat", diuen.La coordinadora també assegura que les residències catalanes no disposen de prou personal i critiquen que molts geriàtrics han ocultat informació a les famílies. "Durant setmanes les persones que emmalaltien, amb símptomes de coronavirus o sense, no vanser derivades als hospitals, s'ignora si perquè no es va sol·licitar des de les residències, o bé perquè els va ser denegat i per qui", apunten.La demanda de la Coordinadora 5+1 arriba quan la Fiscalia ja actua en un centenar de residències per la gestió que han fet de l'epidèmia.

