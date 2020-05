Els CDR reapareixen amb diverses accions arreu del territori

El coronavirus continua marcant l’agenda de la ciutat, de les concentracions i de les manifestacions



Col·lectius #AltTer mantenim les ganes i la força!



Canviarem #MascaretesPerCaputxes quan tot acabi per tornar a la #RevoltaPopular🔥#EstemPreparades#CDRenXarxa@CDRCatOficial pic.twitter.com/4sofJTpcKS — CDR Vic (@CDRepublicaVic) May 6, 2020

Els CDR han tornat al carrer. Després de mesos d'inactivitat arran de la crisi del coronavirus, els Comitès de Defensa de la República han organitzat diverses accions locals en les últimes hores.Grups reduïts de persones, equipats amb mascaretes i respectant les distàncies de seguretat, s'han manifestat en pobles i ciutats d'arreu del territori contra la gestió del coronavirus per part del govern espanyol i la retallada de llibertats que implica l'estat d'alarma.També reclamen el retorn de les competències a Catalunya i asseguren que, quan "tot acabi", canviaran "les mascaretes per caputxes". En un dels punts de la geografia catalana on s'han desenvolupat accions de protesta és Vic. Des del compte de Twitter del CDR de la capital d'Osona han compartit diverses fotografies.Fonts de l'organització consultades perdesmenteixen haver emès cap mena de comunicat. De fet, a principis d'abril els CDR ja van denunciar que els havien suplantat la identitat . "Sembla que algú vol lligar-nos a certes accions o paraules que ara no tenen perill, però qui sap més endavant", destaquen les mateixes fonts.En ple estat d'alarma, i més enllà d'aquestes accions locals, els CDR s'han unit a les xarxes de suport mutu i han col·laborat en la confecció de material sanitari a través de diverses entitats.

