Colònies d'urgència a l'espera de tornar a abraçar els pares

Els noms d'alguns dels infants que han passat per l'alberg de Cabrera de Mar. Foto: Cedida

L'Albert i en Guim -protegits rere un pseudònim- fa molts dies que no abracen la mare. Està recuperant-se de la Covid-19, com tants altres ciutadans afectats per l'abrupta pandèmia. A l'espera de poder tornar a casa amb ella, els dos germans, de 13 i 14 anys, viuen temporalment a l'alberg de Cabrera de Mar en companyia de dos monitors. Reben, també, les visites d'un educador social i d'un psicòleg de forma regular.Són les "colònies" d'urgència que la Generalitat ofereix a les famílies que no poden fer-se càrrec dels seus fills per la malaltia. Fins avui, deu menors d'entre 3 i 18 anys han passat pel centre fent estades de durada molt diversa. Alguns s'hi han quedat pocs dies fins que els pares han pogut trobar suport a l'entorn per fer-se'n càrrec, i d'altres fins que han pogut tornar a casa.La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, explica al'experiència d'acompanyar infants que han hagut de separar-se dels seus pares de forma sobtada pel virus. "N'estem molt contents, han pogut passar-s'ho bé mentre els pares s'han recuperat de la malaltia", relata tot remarcant que l'estada s'ha enfocat al lleure emulant espais com els casals o esplais.Amb tot, hi ha hagut moments també d'enyorança i d'angoixa. "Tot i que no són casos de desemparament ni de tutela, no deixa d'haver-hi una separació traumàtica", explica. Per atendre-ho, s'ha a disposició dels infants un professional i s'ha procurat anar mantenint, en tot moment, la comunicació telemàtica amb els pares ingressats.Oliva remarca que els infants s'han adaptat molt bé i ràpidament a la nova situació. "Les primeres hores o dies sí que els hem vist descol·locats perquè evidentment no coneixien els espais ni els referents adults. Però enfocant-ho des del lleure, en poc temps s'han incorporat als ritmes i a les activitats", afirma Oliva tot afegint que l'espai exterior de l'alberg els ha permès també alleugerir el confinament passant estones a l'aire lliure.Els casos s'han identificat en el mateix moment de l'ingrés hospitalari dels pares amb l'ajuda dels serveis socials dels centres. Les famílies, de perfils molt diversos, s'han acollit a la iniciativa en absència d'una alternativa per tenir cura dels fills mentre durava l'hospitalització o l'aïllament.El projecte preveia inicialment l'obertura de fins a quatre albergs d'aquestes característiques repartits per tot el territori, però finalment només n'ha calgut un. La majoria de famílies han prioritzat deixar els fills amb persones de l'entorn, familiars o coneguts. En el cas dels menors de tres anys, la Generalitat ha fet ús del circuit de families d'acollida per atendre'ls. El mateix que s'ha fet servir per a reubicar infants tutelats que s'han hagut de moure per la detecció de casos positius als centres.L'alberg de Cabrera fa dies ja que no acull nous infants. Bon senyal. Sí que continuen arribant, en canvi, notícies dels menors que hi han anat passant les últimes setmanes. "Escriuen per donar-nos les gràcies", explica Oliva, satisfeta. La majoria ja són altre cop amb les seves famílies i poden continuar vivivint el confinament a casa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor