El Govern insta Sánchez a triar entre el diàleg amb Catalunya o pactar amb Cs

Inquietud al Govern per l'aliança entre el govern espanyol amb Ciutadans per tirar endavant la quarta pròrroga de l'estat d'alarma avalada ahir pel Congrés dels Diputats . La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha expressat aquest dimarts la seva "preocupació" per si aquesta aliança va més enllà de la votació d'ahir i si s'afermarà de cara als pressupostos generals de l'Estat. En aquest sentit, Budó, ha remarcat que Sánchez ha de triar entre el diàleg amb Catalunya o bé pactar amb Ciutadans.En la votació d'ahir, els socis de Govern a Catalunya -ERC i Junts per Catalunya (JxCat)- van votar en contra de la pròrroga. En el cas dels republicans, perquè no s'havia negociat amb ells. En el cas de JxCat, perquè no hi havia el compromís amb el retorn de competències a les comunitats per abordar el desconfinament. "El govern espanyol ha de decidir si prioritza resoldre el conflicte polític o bé pacta amb un partit que va néixer per fomentar la divisió", ha indicat la consellera de la Presidència.Torra s'ha reunit avui amb ajuntaments -inclòs el de Barcelona-, diputacions i entitats municipalistes durant el matí en la qual s'ha establert una "taula bilateral" per arribar a un "gran acord de país" per impulsar la reactivació econòmica. Aquesta taula la liderarà el Departament de la Presidència, segons ha detallat Budó. Aquesta tarda ja es farà una comissió tècnica per al desconfinament local de la qual en sortirà un document.Aquest document haurà de ser validat, en tot cas, pel Procicat. La consellera ha apuntat que la taula bilateral amb els municipis hauria de ser vinculada a la comissió per la reactivació econòmica, presidida per Torra i aprovada dissabte passat. El líder independentista es va comprometre la setmana passada a presentar, a través d'aquesta comissió , les modificacions necessàries en els pressupostos per abordar la crisi sanitària. La prioritat és acordar-la amb els comuns, socis amb els comptes.Mentrestant, Espanya ha registrat aquest dijous 213 morts per coronavirus. La xifra suposa un lleuger descens respecte ahir, però es continua mantenint per segon dia consecutiu per sobre de la barra de les 200 víctimes mortals. La xifra total s'eleva a 26.070 decessos des que va començar la crisi. Pel que fa al nombre de nous contagis diagnosticats per PCR, se n'han comptabilitzat 754 en 24 hores. Això suposa un lleuger augment respecte ahir, tot i que la tendència es manté i l'increment suposa un 0,34%. En total de positius des que va començar l'epidèmia és de 221.447.El nombre d'hospitalitzats també es manté. En les últimes 24 hores han hagut d'ingressar 548 persones amb la malaltia, la majoria entre Catalunya (163) i Madrid (128), que continuen sent les dues comunitats més afectades per la crisi. Pel que fa a les UCI, hi han hagut d'ingressar 58 persones, 40 de les quals entre Catalunya i Madrid. Vuit comunitats autònomes no han reportat cap nou ingrés a UCI en les últimes 24 hores. Des que va esclatar la crisi, 128.511 persones han superat la malaltia. Els sanitaris contagiats per coronavirus són 45.924 des que va començar la crisi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor