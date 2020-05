Canvi radical de temps a la vista: la pluja torna amb força i cauen les temperatures

Els models meteorològics indiquen que arribarà de cara a diumenge, una baixa pressió que portarà inestabilitat i precipitació a bona part del país que podria deixar quantitats localment abundants. Més detalls: https://t.co/GTJRP0FaIr pic.twitter.com/cQud3niLV2 — Meteocat (@meteocat) May 6, 2020

Després de dues setmanes amb ambient pràcticament estival i temperatures impròpies de l'època de l'any, la tendència de bon temps farà un gir radical aquest cap de setmana i passarà a un ambient predominat per pluges i un descens marcat de les temperatures.La calor i el predomini del sol amb intervals de núvols aguantaran fins dissabte. A partir de la matinada de diumenge, però, l'arribada d'una bossa d'aire fred provinent de l'Atlàntic provocarà un canvi significatiu en el temps, i la pluja i els núvols recuperaran protagonisme després de dies d'absència.Tal com mostra la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya , el xoc de masses d'aire portarà forts xàfecs i tempestes que deixaran precipitacions destacables de manera generalitzada, amb possibilitat de calamarsada i pedregada en alguns punts del país.A partir d'aquest divendres, els núvols aniran guanyant terreny progressivament i les temperatures es mantindran en registres alts, tot i que no s'assoliran registres de rècord com en dies anteriors. La tendència progressiva cap al canvi brusc podria fer que dissabte a la tarda arribin els primers ruixats anticipats en punts concrets del nord Pirineu i el Prepirineu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor