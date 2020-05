El sindicat Élite reclama regular l'oferta de taxis en funció de la demanda

Élite Taxi reclama a l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) un pla de xoc per pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus en el sector. En un comunicat l'agrupació de taxistes qualifica de "prioritat" que es pugui adaptar l'oferta de vehicles a la demanda de passatgers, fins i tot un cop superada la situació d'estat d'alarma. "El futur no sembla que sigui bo", diuen.Per ara, la primera proposta és que quan s'entri en fase 1 augmentin els taxis que circulen a un 40% de la flota de dilluns a divendres, i un 20% el cap de setmana.En el comunicat, Élite dona per fet un acord amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per crear una aplicació mòbil de contractació. "L'aplicació seria una app que faria de paraigua de les ja existents i donaria accés per descarregar-se les que ja existeixen", diuen.

El procés d'implantació de l'app també suposaria la geolocalització dels vehicles, per tenir informació més acurada de quina és la zona de circulació o si està lliure o ocupat, per exemple. "Aqusta eina ens servirà també per ajustar més l'oferta a la demanda", defensen.



Les demandes d'Élite també inclouen que en l'última fase d'implantació de l'app sigui possible el pagament telemàtic a través de l'aplicació. "Encara que l'IMET parli d'un termini de dos o tres anys, estem convençuts que això passarà molt abans", afirmen.

