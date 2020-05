Illa situa com a objectiu de la nova etapa fer tests a tots els casos sospitosos de coronavirus

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha situat com a objectiu de la nova etapa de desescalada incrementar la capacitat de diagnòstic. Concretament, Illa ha dit que el govern espanyol vol fer proves PCR a tots els casos amb simptomatologia, també lleu, en un màxim de 24 hores i també es controlaran els contractes estrets d'aquelles persones que donin positiu per coronavirus. "La detecció precoç serà la nostra prioritat", ha dit el ministre. En aquest sentit, l'atenció primària serà clau en la fase de transició. "No deixarem cap cas sospitós sense identificar", ha apuntat Illa en una compareixença aquest migdia a la comissió de Sanitat del Congrés.També ha anunciat que l’atenció primària tindrà un paper important a les residències de gent gran en aquesta fase i que es farà tests serològics per cribar col•lectius vulnerables. Durant la seva compareixença al Congrés, Illa ha detallat que treballen per validar proves PCR de tres empreses espanyoles i que s’ha validat un kit d'extracció d’una empresa de Còrdova.En la compareixença a la comissió de Sanitat, Illa ha repassat les dades de l'epidèmia i ha apuntat que es confirma la tendència a la baixa i, ara com ara, les mesures de relaxació no han tingut impacte. Tot i així, el ministre ha receptat prudència i ha avisat que encara queden "moment difícils". En aquest sentit, ha dit que encara és necessari l'estat d'alarma per limitar els moviments de la ciutadania i mantenir el comandament únic, tot i que ha ressaltat que el paper de les comunitats en la nova fase que alguns territoris començaran a partir de dilluns.Sobre l'avaluació de les peticions dels territoris per avançar en la desescalada, Illa ha dit que s'han mantingut reunions bilaterals amb 13 comunitats i en les pròximes hores se'n mantindran més amb l'objectiu de comunicar entre demà i dissabte quins territoris poden canviar de fase. "A partir de l'11 de maig entrem en una nova etapa, a diferents velocitats i serà més necessària que mai la col·laboració entre ministeris i les comunitats", ha dit Illa. A Catalunya, el Govern confia que Sanitat accepti la desescalada per regions sanitàries i Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran puguin passar a la fase 1.El govern espanyol està estudiant aquests dies amb diverses comunitats autònomes la revisió de les franges horàries de sortida dels menors de 14 anys per evitar les hores de mes calor, ara que les temperatures comencen a pujar. A dia d'avui, els menors poden sortir de 12 a 19h per passejar una hora al dia acompanyats d'un adult, però això podria canviar en els pròxims dies. Segons ha detallat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, l'objectiu és protegir els infants i la decisió es prendrà en coordinació amb les comunitats autònomes, tot i que no ha entrat a donar més detalls.Espanya ha registrat aquest dijous 213 morts per coronavirus. La xifra suposa un lleuger descens respecte ahir, però es continua mantenint per segon dia consecutiu per sobre de la barra de les 200 víctimes mortals. La xifra total s'eleva a 26.070 decessos des que va començar la crisi. Pel que fa al nombre de nous contagis diagnosticats per PCR, se n'han comptabilitzat 754 en 24 hores. Això suposa un lleuger augment respecte ahir, tot i que la tendència es manté i l'increment suposa un 0,34%. En total de positius des que va començar l'epidèmia és de 221.447.El nombre d'hospitalitzats també es manté. En les últimes 24 hores han hagut d'ingressar 548 persones amb la malaltia, la majoria entre Catalunya (163) i Madrid (128), que continuen sent les dues comunitats més afectades per la crisi. Pel que fa a les UCI, hi han hagut d'ingressar 58 persones, 40 de les quals entre Catalunya i Madrid. Vuit comunitats autònomes no han reportat cap nou ingrés a UCI en les últimes 24 hores. Des que va esclatar la crisi, 128.511 persones han superat la malaltia. Els sanitaris contagiats per coronavirus són 45.924 des que va començar la crisi.Fernando Simón, responsable del centre d'alertes i emergències sanitàries, ha dit que les dades continuen mantenint les tendències "esperades" tot i les "ondulacions" habituals a les "cues de les epidèmies". Pel que fa al nombre de morts, Simón ha dit que els morts arriben amb més retard que els nous casos, perquè han de passar la malaltia i això implica uns dies. "Fa nou dies que van començar les mesures de relaxament i a partir d'avui ja hauríem de començar a veure si hi ha hagut efectes negatius sobre l'epidèmia, i no se n'ha observat cap", ha apuntat.El doctor ha dit que els criteris per canviar de fase són "sanitaris, no econòmics". Simón ha dit que s'estan avaluant les propostes de les comunitats autònomes. Ha admès que el País Basc està en una situació "relativament bona" però cal valorar tots els detalls abans de decidir qui passa de fase. En el cas de Madrid, que ha demanat passar a la fase 1, el doctor ha dit que es valorarà la sol·licitud, però ha insistit que si hi ha una transició és decisió del ministre de Sanitat en base a les recomanacions dels experts. "Quan tinguem l'avaluació podrem decidir si es passa de fase", ha reblat Simón.

