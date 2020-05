Les platges de Barcelona obriran a partir de demà per fer-hi esport

L'Ajuntament de Barcelona obrirà les nou platges de la ciutat a partir d'aquest divendres per permetre fer-hi esport. La pràctica esportiva es podrà fer entre les sis i les deu del matí. Es podrà fer exercici a la sorra i nedar, segons ha informat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, en roda de premsa.L'esport que es practiqui a la platja haurà de ser individual i s'habilitaran dos accessos a cada platja. Els esportistes federats disposaran d'un punt específic d'entrada a la platja del Bogatell i podran exercitar-se entre les vuit del vespre i les onze de la nit.La Guàrdia Urbana controlarà les platges i estarà prohibit desplaçar-se fins al front marítim amb cotxe per fer-hi esport. "Serà una pràctica esportiva de proximitat", ha dit Badia. "No es podran fer passejades o estades a la platja", ha insistit.Badia ha informat que no hi haurà servei de socorrisme en l'obertura de platges per a la pràctica esportiva i que en cas d'emergència s'haurà de trucar al 112.Pel que fa a la temporada de bany, el regidor ha assegurat que l'Ajuntament treballa per definir les característiques d'enguany. Ha avisat que podran ser "diferents" als habituals i ha insistit a considerar la platja un "espai públic".L'Ajuntament també obrirà demà al públic la zona de Montjuïc, que inclou cinc parcs. Amb aquests, seran 77 els parcs de Barcelona que els veïns tindran a la seva disposició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor