VÍDEO Detingut un nen de cinc anys conduint un totterreny per l'autopista als Estats Units

La policia dels Estats Units va aturar aquest dilluns un vehicle que circulava de manera temerària i a cinquanta quilòmetres per hora en una autopista de l'estat de Utah, a la meitat oest del país. Un cop intercedit, els agents van comprovar atònits que el conductor era un nen de tan sols cinc anys que tenia com a propòsit anar a Califòrnia per a comprar-se un Lamborghini.Tal com recullen diversos mitjans internacionals com la BBC , els fets van tenir lloc el 4 de maig, i el menor tan sols portava tres dòlars a sobre. En el moment del registre, les imatges enregistrades per la càmera del vehicle policial es veu com l'agent exclama un "wow" quan comprova l'edat del nen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor