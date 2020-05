La Cambra assenyala la transformació digital com la palanca clau per sortir de la crisi

"La transformació digital serà una de les palanques per sortir de la crisi". Així de contundent s'ha mostrat Dani Marco, director de Polítiques Digitals de la Generalitat, en la taula sobre el futur del sector digital després de la pandèmia que s'ha fet en el marc de la Llotja Virtual de la Cambra de Comerç. Marco ha assegurat que és necessari un pla català de digitalització que s'adreci als diversos sectors empresarials. "Tenim una capacitat competitiva molt fort i unes TIC molt sòlides", ha dit Marco.Per tractar sobre les eines per digitalitzar l'estratègia, les vendes i la fabricació, i analitzar totes les possibilitats que ofereixen les TIC, la Cambra ha aplegat Dani Marco, Eva Garcia, corporate sales director a Google; Vanessa Galbany, directora de Transformació Digital a Doxa Innova&Smart; Aintzane Arbide, mànager a 3D Factory Incubator, i Albert Pijuan, CEO i soci fundador de XCOM Digital Business, que ha moderat el debat.Eva Garcia ha explicat que en aquests mesos s'han produït els canvis digitals que es preveien per als propers dos anys. Ha destacat la feina que fan a Google, que porta més de 22 anys treballant amb dades. "Ser capaços d’explotar les dades és el futur", ha dit. "La tecnologia és un mitjà per fer que els nostres ecosistemes de negoci i la manera d'interactuar amb ells millori", ha assegurat.Vanessa Galbany, directora de Transformació Digital a Doxa Innova&Smart, ha donat alguns consells a les empreses sobre com afrontar el repte digital. Segons ella, sempre és millor intentar començar pels objectius del negoci i no per la tecnologia. També identificar els aspectes en què una inversió tecnològica aportarà molts valors, així com avaluar molt bé l'esforç que s'ha de fer per una inversió tecnològica, evitant fer-ne de molt cares si no són imprescindibles. Finalment, ha destacat la necessitat d'una bona formació als professionals.Aintzane Arbide, analista de mercat i consultora de comerç internacional, i mànager a 3D Factory Incubator, ha defensat la importància de les impressions en 3D, que ha dit que és un mètode productiu més, però que pot ser molt útil pel negoci. Ha subratllat que a Barcelona es disposa d'un planter tecnològic de primer nivell.A la pregunta desobre la capacitat de les pimes per encarar la transformació digital, Dani Marco ha respost que "les pimes no tenen un problema afegit per entomar la transformació digital, però se les ha d'ajudar". Marco ha assrgurat que "no cal ser un programador per encara el repte digital, el que sí que ha de canviar molt és la mentalitat". Ha dit que hi ha moltes start-up que poden col·laborar i també entitats que aporten formació i suport com la mateixa Cambra. El tamany de les empreses no és un problema, segons el ditrector de Polítiques Digitals.

