Catorze anys de presó per a tres motoristes de Hell's Angels per matar un membre d'una banda rival al Vallès

Detall de l'emblema de la banda motera. Foto: Juanma Peláez

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 14 anys de presó els tres motoristes dels Hell's Angels declarats culpables d'homicidi per haver matat un membre d'una banda rival el setembre del 2017 a Castellar del Vallès. El jurat popular els va considerar per unanimitat culpables d'haver matat amb una brutal pallissa després de discutir amb un membre del grup Renegados per tal de mantenir la seva jerarquia a la zona.El magistrat també els ha imposat deu anys de llibertat vigilada un cop surtin i una indemnització total de 357.000 euros als familiars de la víctima. Els tres seguiran en presó preventiva almenys fins que la sentència sigui ferma, i també s'ha prorrogat fins aleshores la condició dels testimonis protegits que van declarar en el procediment judicial.El jutge ha descartat, com va dir el jurat popular, l'atenuant de reparació parcial del dany que demanava la defensa, ja que dos dels acusats han ingressat al compte judicial un total de 9.000 euros dels més de 350.000 amb què s'ha fixat la indemnització.En canvi, sí que ha aplicat l'agreujant d'abús de superioritat, ja que els acusats van actuar amb superioritat numèrica i amb objectes contundents contra una sola víctima desarmada.Els fets, considerats provats pel tribunal popular, van succeir poc abans de les sis de la tarda del 24 de setembre, quan la víctima, de 49 anys, i un altre membre del seu club es desplaçaven a una concentració de motos d'estil custom que se celebrava a Castellar. Els dos motoristes es van creuar amb un membre dels Hell's Angels a la Gran Via de Sabadell que els va començar a increpar i a entorpir la circulació fins que va aconseguir que s'aturessin al polígon industrial Pla de la Bruguera de Castellar, al carrer Olesa.Un cop van baixar de les motos, el presumpte agressor, de la secció Nomads, els va increpar i amenaçar amb una navalla, i va començar una baralla en la qual l'acusat va donar diversos cops de puny i empentes a la víctima que van tirar a terra el motorista, mentre l'amic de la víctima no podia fer res. En el transcurs d'aquesta agressió, l'acusat va trucar un altre dels acusats perquè acudís al lloc en el qual estava i l'ajudés en l'agressió.Mentre esperava que arribés aquest altre processat, el primer va continuar agredint la víctima, i li va arribar a col·locar-li un ganivet al coll perquè no se n'anés. L'amic de la víctima va marxar.El segon acusat va arribar al lloc, acompanyat del tercer, cap a les 18.12 hores. A partir d'aquest moment, els tres processats, amb intenció de posar fi a la vida de la víctima o amb coneixement de les altes probabilitats de fer-ho amb la seva conducta, li van donar nombrosos cops per tot el cos, fent ús d'un objecte contundent allargat, com un bat de beisbol, fins a deixar-lo inconscient.Tot seguit, els tres agressors es van apropiar de la seva armilla del club Renegados i van marxar del lloc després d'abandonar la víctima. Aquest és un gest per deshonrar la víctima, ja que per aquest tipus d'organitzacions les armilles representen un trofeu i és on posa els colors, si han estat a la presó o si han comés algú homicidi. La víctima, de 49 anys, va morir a l'hospital el 9 de desembre següent a conseqüència de les greus lesions patides, com un traumatisme cranioencefàlic.El 7 de febrer del 2018 els acusats van ser arrestats juntament amb altres membres dels Hell's Angels en un gran operatiu dels Mossos contra el tràfic de drogues i van ser empresonats provisionalment Les indagacions policials van permetre determinar que l'agressió es podria ajustar amb les accions violentes que la banda porta a terme en determinades ocasions per mantenir el seu estatus preeminent davant la resta de clubs de motoristes presents al territori i mantenir el control sobre les seves activitats. La mort del membre de Renegados MC va ser la culminació d'un increment de la violència exercida pels membres de les bandes moteres fora de la llei, ja que els darrers anys s'havien detectat altres incidents violents atribuïbles a l'activitat d'aquests grups. De fet, el jove que va començar l'agressió s'estava iniciant a la banda.Els policies van detectar que alguns dels membres del club de Sabadell, de forma especialitzada, realitzaven d'intermediaris en operacions de compra-venda de marihuana, principalment a la zona del Baix Llobregat. El grup posava en contacte gent interessada a comprar drogues amb diferents proveïdors i a l'inrevés i de forma puntual també es dedicaven a subministrar plantes a tercers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor