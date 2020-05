Mor l'expolicia franquista «Billy el Niño» per coronavirus

L'expolicia franquista Juan Antonio González Pacheco, àlies "Billy el Niño", ha mort aquest matí per coronavirus en una clínica madrilenya. González Pacheco, sobre el qual pesavan greus acusacions de tortures, estava des de feia dies ingressat a la clínica Sant Francesc d'Assís. La mort s'ha produït al voltant de les set del matí. L'expolicia tenia 74 anys i patia problemes de ronyó.

"Billy el Niño" és un símbol de la repressió de la dictadura de Franco. Havia estat membre de la policia franquista i inspector del Cos Superior de Policia durant la transició espanyola. Era àmpliament conegut per diverses acusacions de greus tortures, motiu pel qual va ser requerit per la querella argentina contra els crims del franquisme.El passat 11 de febrer, un mes abans de decretar-se l'estat d'alarma pel coronavirus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es va mostrar convençut de retirar les medalles que li havien estat concedides gràcies a la nova Llei de Memòria Històrica.Aquesta va ser una de les exigències de Unides Podem des de la moció de censura que va fer pujar a la presidència a Pedro Sánchez. Grande-Marlaska va obrir un procediment per estudiar la retirada de les medalles, que va reprendre després de la investidura al gener i la formació de govern de coalició.Finalment, però, "Billy el Niño" ha mort sense que se li hagin retirat les condecoracions per "mèrits" policials, per les quals cobrava un plus de pensió.