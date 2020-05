Què passa amb la roba que ens emprovem a les botigues i no ens quedem?

Els comerços de menys de 400 metres quadrats poden obrir des d'aquest dilluns, dia en què es va activar oficialment la fase 0 de la desescalada, sota unes estrictes mesures de seguretat. Les botigues de roba no són una excepció i ja poden atendre clients que hagin reservat amb cita prèvia.Ara bé, amb l'obertura d'aquest tipus de comerços, s'obre també un dubte generalitzat: que passarà amb les peces que ens emprovem i no ens emportem després d'haver tocat i remenat? Segons el Boletí Oficial de l'Estat (BOE) , la roba que sigui emprovada però no adquirida pel client, ha de ser higienitzada abans de ser facilitada a altres clients. D'altra banda, també es demana desinfectar els provadors i netejar l'establiment dos cops al dia.Així doncs, tot i que les ordres de l'Estat plantegen incògnites, el Huffington Post ha recollit el funcionament de locals de diverses marques en països on ja podien obrir, com a Àustria o Alemanya. Segons aquest article, H&M ha obert botigues amb provadors tancats, i Primark es planteja fer el mateix.En el cas de Mango, només s'obre un de cada dos provadors, i la roba emprovada passa una quarantena de 48 hores. Altres firmes com Women's Secret o Cortefiel també prendran les mateixes mesures, i han anunciat que desinfectaran la roba amb un tractament de vapor calent i pressió.En el cas d'Inditex, grup que aglutina marques com Zara o Massimo Dutti, i tal com recull CincoDías , s'ha elaborat un protocol que inclou mesures com la comprovació de temperatura corporal a cada un dels treballadors, i en cas de superar els 37,5 graus, no podran incorporar-se. A més, es farà cua en línia recta i amb espai de dos metres entre client.

