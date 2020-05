Madrid deixarà de donar menús de Telepizza als alumnes amb beques menjador

La Comunitat de Madrid deixarà de donar menús de Telepizza, Viena Capellanes i Rodilla als alumnes amb beques menjador, les famílies dels quals perceben la Renda Mínima d'Inserció, segons un comunicat del govern autonòmic. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va optar per aquesta opció quan es va decretar l'estat d'alarma.Des del 18 de març, han distribuït 130.000 menús d'aquestes cadenes a alumnes en risc d'exclusió social. A partir del 18 de maig, quan acaba l'acord amb aquestes empreses, la Comunitat de Madrid posarà en marxa una "alternativa" a aquesta polèmica mesura.El govern d'Ayuso defensa que aquests menús han estat supervisats pels departaments de nutrició de les companyies, "pensant en una dieta equilibrada i variada", i argumenta que la va posar en marxa perquè "les empreses de càtering habituals dels centres educatius no podien funcionar per la declaració de l'estat d'alarma".

