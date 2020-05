El PIB català cau gairebé un 4% en el primer trimestre de l'any

L'economia catalana ha caigut un 3,9% interanual el primer trimestre d'aquest any per la crisi del coronavirus, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), mentre que l'economia espanyola ha registrat una taxa interanual del -4,1% i la Unió Europea del -3,5%.La taxa intertrimestral de Catalunya s'ha situat en un -4,6% aquest primer trimestre, fet que suposa la reducció més important des de l'any 2000, segons ha informat la Generalitat aquest dijous en un comunicat.En el primer trimestre d'aquest any, tots els sectors econòmics han presentat taxes de variació interanual negatives, com la indústria, que ha registrat una -2,4% amb diferents impactes segons el tipus d'activitat.El sector serveis ha mostrat una contracció del 4% per l'afectació directa del confinament en diverses activitats, com el transport de viatgers, l'hostaleria, la restauració i les activitats artístiques i culturals.El valor afegit de la construcció és un 8,2% inferior respecte el mateix període de l'any anterior i l'agricultura ha mantingut la tendència negativa de trimestres anteriors, amb una taxa de variació interanual del -2,7%.La Generalitat ha explicat que la situació actual ha incrementat les dificultats actuals per calcular amb precisió l'evolució de l'economia aquest trimestre, de manera que l'avanç de resultats està elaborat amb la informació disponible en aquests moments i serà actualitzat en la propera publicació de la comptabilitat trimestral, prevista per a l'11 de juny.

