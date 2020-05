Patxi López presidirà la comissió del Congrés per a la reconstrucció

El Congrés dels Diputats ha constituït aquest dijous la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica que –sobre el paper- haurà de plantejar respostes a la crisi del covid-19. La primera decisió de la Comissió ha estat elegir la nova mesa amb el socialista Patxi López com a president. S’ha imposat a la popular Ana Pastor per 165 vots a 91 (i 10 vots en blanc) en una votació on Vox ja ha mostrat la seva disconformitat pel fet que no ha estat secreta, sinó a mà alçada.En la seva primera intervenció, López ha demanat als diputats que deixin enrere el partidisme i no vagin a la comissió “a guanyar o perdre” perquè “hi ha moments en situacions greus on cal alçada de mires, sentit d’estat, esforç i sumar voluntats”. “Que ni se’ns acudeixi caure per la pendent del desacord per qüestions partidàries”, ha advertit.Segons López “aquesta comissió no és una sessió de control ni una mesa de negociació entre l’oposició i el govern, sinó la manifestació de l’esforç col•lectiu dels representants de la ciutadania per buscar junts una solució global”. L’objectiu, ha dit, és “buscar acords i consensos” entre grups que “pensem diferent” per a la “reconstrucció social i econòmica del conjunt d’Espanya”.La comissió va néixer com un acord entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, després que Sánchez proposés la creació d’una mesa de reconstrucció per trobar solucions consensuades a la crisi. Dels 46 membres, 13 són del PSOE, 9 del PP, 5 de Vox, 4 de Podem, 4 del Grup Plural (1 de JxCAT), 7 del Mixt. 1 d’ERC, 1 del PNB i 1 de Bildu.

