Junqueras demana a Torra pactar la data de les eleccions per decidir qui ha de «liderar el futur»

Missatge d'Oriol Junqueras al president de la Generalitat, Quim Torra. El líder d'ERC demana centrar-se en la reacció a la crisi sanitària i econòmica, però insta Torra a pactar la data de les eleccions abans que la justícia activi el rellotge electoral amb la inhabilitació del president català. En una entrevista per escrit a Ràdio 4 , Junqueras demana fixar un horitzó electoral: "La prioritat és salvar tantes vides com sigui possible i començar a posar les bases de la reconstrucció; altra cosa és si caldrà passar per les urnes per decidir quines majories han de liderar el futur".Junqueras proposa consensuar el calendari dels comicis abans que el Tribunal Suprem pugui executar la inhabilitació de Torra. El missatge verbalitzat pel president d'ERC no ha estat ben rebut per Junts per Catalunya (JxCat), que fa setmanes que recorda que no és moment de pensar en els comicis ni d'establir cap calendari. En una altra entrevista a Ràdio 4, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha considerat un "error" perdre temps en definir la data de les eleccions. "Ha de mantenir-se el Govern i la legislatura, seria un error fer eleccions, el que necessita el país és un tancament de files", ha exposat Buch.Junqueras no només ha dirigit enunciats a Palau. També n'ha vehiculat a la Moncloa . Ha avisat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha de triar entre Cs o ERC i la majoria de la investidura després que el govern espanyol hagi pactat amb el partit taronja la pròrroga de l'estat d'alarma El dirigent republicà considera que ara és moment de salvar vides però ha afegit que en el moment de la reconstrucció social caldrà passar per les urnes. I sobre aquesta qüestió, creu que el president de la Generalitat, Quim Torra, hauria de convocar eleccions al Parlament abans que la justícia el pugui inhabilitar i activar així el rellotge dels comicis. A més, considera que la data de les eleccions ha de ser consensuada amb ERC. El Consell d'Informatius de RNE es va mostrar ahir contrari a l'ajornament d'aquesta entrevista al president d'ERC, Oriol Junqueras , prevista inicialment per a aquest dimecres, just abans del debat al Congrés sobre la pròrroga de l'estat d'alarma. I assenyalava que s'havia produït per ordre del director d'Informació i Actualitat de RTVE, Enric Hernández.

