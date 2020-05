Madrid demana passar a la fase 1 el proper dilluns

La Comunitat de Madrid també demanarà a Sanitat passar a la fase 1 el proper dilluns 11 de maig. La decisió l’ha pres la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, després de la reunió que el govern ha mantingut aquesta tarda.Andalusia i de Galicia han fet la mateixa sol·licitud aquest dimecres en el marc de la reunió telemàtica mantinguda entre l’equip tècnic del Ministeri i els de les conselleries de Salut d’ambdues comunitats.Des de Sanitat asseguren que analitzaran la documentació. Aquest dimecres a la tarda, el Govern de la Generalitat també ha anunciat que ha proposat que tres de les nou regions sanitàries, Camp de Tarragona, l’Ebre i el Pirineu, passin a la fase 1 del pla de desescalada el dilluns.El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, veu bé la "prudència" de la proposta que ha fet Catalunya segons la qual només Tarragona, l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran passarien a la fase 1 el proper dilluns, i veu "més que dubtós" que Madrid ho hagi de fer . Trilla ha remarcat a Catalunya Ràdio que "la prudència és la paraula que ho marca tot", i ha recordat que Barcelona és l'àrea amb més incidència en els últims 14 dies, per sobre de la mitjana.Sobre Madrid, ha opinat que les seves xifres "objectivament conviden a la prudència", i que la petició de passar a la fase 1 "a priori no me sembla l'actitud més prudent, segur". Trilla ha indicat que cal estudiar què ha passat perquè el nombre d'hospitalitzats hagi crescut.

