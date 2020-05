RNE emet finalment la polèmica entrevista a Junqueras

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha de triar entre Cs o ERC i la majoria de la investidura després que el govern espanyol hagi pactat amb el partit taronja la pròrroga de l'estat d'alarma.En una entrevista per escrit a Ràdio 4, Junqueras considera que ara és moment de salvar vides però ha afegit que en el moment de la reconstrucció social caldrà passar per les urnes. I sobre aquesta qüestió, creu que el president de la Generalitat, Quim Torra, hauria de convocar eleccions al Parlament abans que la justícia el pugui inhabilitar i activar així el rellotge dels comicis. A més, considera que la data de les eleccions ha de ser consensuada amb ERC.El Consell d'Informatius de RNE es va mostrar ahir contrari a l'ajornament d'aquesta entrevista al president d'ERC, Oriol Junqueras, prevista inicialment per a aquest dimecres, just abans del debat al Congrés sobre la pròrroga de l'estat d'alarma. I assenyalava que s'havia produït per ordre del director d'Informació i Actualitat de RTVE, Enric Hernàndez.

