Trilla, sobre la petició de Madrid per passar a la fase 1: «No em sembla l'actitud més prudent»

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, veu bé la "prudència" de la proposta que ha fet Catalunya segons la qual només Tarragona, l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran passarien a la fase 1 el proper dilluns, i veu "més que dubtós" que Madrid ho hagi de fer. Trilla ha remarcat a Catalunya Ràdio que "la prudència és la paraula que ho marca tot", i ha recordat que Barcelona és l'àrea amb més incidència en els últims 14 dies, per sobre de la mitjana.Sobre Madrid, ha opinat que les seves xifres "objectivament conviden a la prudència", i que la petició de passar a la fase 1 "a priori no me sembla l'actitud més prudent, segur". Trilla ha indicat que cal estudiar què ha passat perquè el nombre d'hospitalitzats hagi crescut.Per Trilla, haver de retrocedir seria "un cop molt dur" i "la pitjor situació" des del punt de vista personal, social i econòmic. Per això ha defensat que és millor ser prudent i precipitar-se.En aquest sentit, ha demanat als corredors que se separin més quan facin esport, amb una distància de 10 metres. També ha considerat que és una bona alternativa ordenar les platges i establir un ordre perquè tothom en pugui gaudir mantenint les distàncies.

