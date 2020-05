Catalunya registra la xifra més baixa de morts per coronavirus des de fa un mes i mig

Marcat descens en la xifra de morts diàries a Catalunya per coronavirus. Segons les dades facilitades per Salut, aquest dimecres s'han comptabilitzat 46 persones mortes per la malaltia en les últimes vint-i-quatre hores. Aquest dimecres els casos confirmats de Covid-19 augmenten a un total de 59.621, amb 1.062 positius aquest dimarts, gairebé el doble que ahir dilluns, en creixement exponencial des del cap de setmana.



En total, des de l'arribada de la pandèmia s'han comptabilitzat 10.831 víctimes mortals per la Covid-19. Així doncs, supera la que era la xifra més baixa en defuncions es va assolir dissabte, amb 51 morts. La dada, a més, arriba després que el 16 d'abril Salut canviés el mètode de recompte incloent-hi els morts fora dels hospitals, a partir de les dades de les funeràries, cosa que va incrementar les xifres de defuncions.

Salut confirma també1.062 nous casos de coronavirus al territori. Tornen a ser gairebé el doble dels sumats ahir dimarts (659) segueix sent un nombre baix en comparació a setmanes enrere. El total de positius confirmats s'eleva així a 59.621. Els 143 positius de diumenge segueixen sent la xifra més baixa des del 15 de març, el primer dia del confinament, superant el rècord assolit dissabte (amb 270 contagis). D'altra banda, hi ha un total de 157.113 casos possibles d'infecció de coronavirus, uns 10.000 més que ahir.Del total de morts des de l'inici de la pandèmia, 6.286 ho han fet en un hospital, 3.178 han mort a una residència, 140 a un centre sociosanitari i 595 al domicili. Salut comptabilitza un total de 3.921 persones que han estat ingressades de gravetat en algun moment (10 més avui). A hores d'ara se'n sumen 483, 35 menys que ahir. Un total d'12.245 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 32.843 són casos sospitosos.La bona notícia la trobem en les dades d'altes. Des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat 33.241 altes mèdiques de Covid-19, i 752 en les últimes hores, més del triple que ahir dilluns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor