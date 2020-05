Cancel·lat el Festival Jardins Pedralbes

En un comunicat els impulsors del Festival Jardins Pedralbes afirmen que ara dedicaran els seus esforços a fer de l'edició del 2021 “la millor” de la seva història.

Els responsables del Festival Jardins Pedralbes han anunciat que cancel·len l'edició d'aquest estiu “davant la falta de mesures” de l'administració estatal en el marc de la crisi del coronavirus. Una falta de mesures que “causa una total incertesa”, afirmen els organitzadors del certamen.L'edició del 2020 es trasllada a l'any vinent. Divendres es faran públiques les dates dels concerts que passen al 2021. Pel que fa a les entrades que ja s'havien venut, els organitzadors indiquen que serviran per a l'edició de l'any vinent. Però en cas que no es pugui assistir a la nova data dels concerts s'oferiran diverses opcions per recuperar l'import.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor