VÍDEO La policia espanta senglars durant més d'una hora en un congost ple de gent a Manresa

Una patrulla de la Policia Local de Manresa ha estat més d'una hora empaitant un parell de senglars adults que anaven acompanyats d'una colla de garrins al Congost per evitar accidents de trànsit i algun possible incident amb els vianants, que aquest dimecres al vespre, omplien la zona passejant i fent esport, en plena hora de desconfinament dels esportistes i adults.Els agents de la Policia Local han assistit al servei sobre les 8 del vespre i des de llavors han procurat espantar els animals perquè tornessin a la zona boscosa propera a l'hora que advertien els vianants i conductors de la presència dels senglars. Tot i activar els senyals acústics del vehicle policial, els senglars han anat fent a prop del passeig del Riu sense que els esforços dels agents hagin donat, per ara (21.40h), cap fruit.Els vianants han estat seguint l'actuació amb curiositat i amb complicitat amb els animals que, segons fonts policials, han estat en tot moment tranquils, anant amunt i avall de l'àrea propera al Cardener, entre el pont del Congost i el cementiri.No és la primera vegada durant l'aplicació del confinament que senglars , i altres animals com un cabirol , recuperen el seu espai. En aquesta ocasió, però, els senglars han baixat a ciutat amb la zona plena de gent

