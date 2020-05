Combatre una metàstasi en plena pandèmia

En Fabri viu al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa, aquest juny farà 18 anys i es troba en la quarta recaiguda d'un càncer amb focus al genoll dret, l'espatlla esquerra, la pelvis i al cap, entre d'altres. Les sessions de químio, malgrat la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no es poden aturar, i segueix acudint cada dues setmanes a Sant Joan de Déu, a Barcelona, en sessions de dues hores.Fins al 27 de març, el seu tractament va consistir, durant un any, en sessions setmanals de dues hores per dia amb un interval de dues setmanes de repòs a casa. Només acabar aquest, se li va detectar una nova metàstasi, i el 21 d'abril va iniciar el nou tractament. Tal com explica a, és un procediment "molt potent i agressiu", i s'ha de controlar el dolor amb sessions cada 15 dies.Un cop decretat l'alarma pel coronavirus, l'hospital es va posar en contacte amb els pacients en la seva situació, a qui els va avisar que conformaven un cas de risc. Per això, els van demanar que es rentessin i desinfectessin les mans freqüentment tot indicant que l'ús de guants i mascareta era "indispensable" quan es dirigissin a les sessions. Sortir per cap altre motiu els quedava vetat.De portes cap endins, en Fabri descriu l'àrea d'oncologia de Sant Joan de Déu com un "fortí blindat", amb mesures de seguretat "espectaculars". En aquest sentit, detalla que hi ha molta més neteja, i es demana no apropar-se a més d'un metre de ningú. A més, se cita al pacient a una hora concreta, de manera que les sales d'espera no s'utilitzen i no es coincideix amb d'altres.Tot i que les infermeres van més protegides que de normal, les sessions no han canviat gaire: durant dues hores s'estira en una llitera, on durant dues hores i a través d'un catèter, la dosi se li subministra per via intravenosa. Un cop acabat, l'espai es desinfecta i ja està preparat per rebre el següent pacient. Un cop als passadissos, relata que el moviment de personal de neteja "és constant".Conscient de la seva situació de vulnerabilitat, comenta que està acostumat a "prendre sempre precaucions", pel que en les últimes setmanes tan sols n'ha incorporat "algunes més". Segons ell, els pacients d'oncologia tenen les defenses baixes, pel que és molt important que es cuidin; en cas contrari, apunta que contagiar-se "seria molt perillós".Així i tot, assegura "no tenir por" de la pandèmia, però lamenta que durant la crisi sanitària del coronavirus s'ha deixat en un segon pla malalties no menys greus. Per això, assegura que el càncer infantil hauria d'estar sempre en un primer pla. Tanmateix, diu "orgullosament" que no se sent abandonat gràcies al fet que l'atenció segueix sent "boníssima" en temps de pandèmia.En Fabri reconeix estar "molt content" amb l'atenció del centre i defineix els esforços del personal com a "espectaculars". En aquest sentit, explica emocionat que "no ha sentit més afecte enlloc", i lloa el sistema sanitari i els seus professionals.Tot i els "alts i baixos emocionals" que pateix, declara sentir-se optimista i amb totes les ganes del món. Amb relació a la lluita contra la Covid-19, manifesta la seva "màxima confiança" en el compromís que li han demostrat els professionals sanitaris "en els últims gairebé quatre anys", tot exclamant: "ens en sortirem!".En Fabri declara haver passat el confinament "sense problemes", i és que entre el gener i el juny del 2017 va passar un període de 180 dies d'aïllament després d'un trasplantament de fèmur en el primer diagnòstic de càncer, que se li va detectar l'octubre del 2016 a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. En aquell període, en què va estar ingressat a Sant Joan de Déu, explica que no va sortir "de cap manera" i fa una crida a respectar el confinament "pel bé comú".

