Un exjugador de Segona Catalana, empresonat per narcotràfic

L’antic propietari del popular Xiringuito de la Costa ubicat a la punta de la Banya, a la Ràpita, clausurat l’estiu del 2019, i també un exjugador del CD Tortosa són dos dels cinc ebrencs que han ingressat a presó per pertànyer, presumptament, a una organització internacional de tràfic de drogues desarticulada les últimes setmanes pels Mossos d’Esquadra en coordinació amb l’Agència Tributària. Els altres tres són un veí de Roquetes, que regentava un gimnàs, i dos veïns de Tortosa, que tenien relació laboral o empresarial amb negocis de la restauració i serveis. A més d’aquests 5, n'hi ha un sisè, del total de 23 detinguts, considerat a més un dels líders de l’organització, que tot i residir actualment a València, havia tingut durant anys relació amb el sector de l’oci nocturn ebrenc, segons han explicat afonts coneixedores del cas. Els 6, i 10 persones més, van ingressar a presó del total dels 23 investigats en aquest cas, part del qual es manté en secret de sumari.La desarticulació d’aquesta banda internacional es va destapar la setmana passada, quan els Mossos i el Ministeri d’Hisenda van fer pública la detenció dels components d’aquesta xarxa en una operació en la qual es van intervenir 11 tones d’haixix, a més de quatre embarcacions, tres vehicles, dispositius electrònics i documentació. Entre els béns intervinguts judicialment també hi hauria precisament el Xiringuito de la Costa, segons les fonts consultades. Este popular establiment va ser clausurat pels Mossos d’Esquadra per ordre del Servei Provincial de Costes el juliol del 2019 quan, arran d'una denúncia d’un particular, es va destapar que l’establiment turístic havia funcionat durant dècades sense permisos ni llicències de cap mena i que, d’entre d’altres, no feia una gestió correcta de les aigües fecals.La investigació que en les últimes setmanes va permetre desarticular l'organització va començar a mitjan desembre de l'any 2018 quan en àmbits policials es va tindre coneixement que una organització criminal dedicada al tràfic de drogues intentava establir contactes amb persones que tinguessin la capacitat i l'experiència per dur a terme un transport d'una gran quantitat d'haixix des de les proximitats de les costes marroquines fins al delta de l'Ebre.Les primeres indagacions policials van conduir a un home resident a Tortosa, que tenia l'experiència i els mitjans necessaris per dur a terme una transacció d'aquest tipus.Els agents van poder esbrinar que el primer transport estava previst des del port de València per al 10 de maig de l’any passat. L’objectiu dels traficants era arribar al mar d’Alboran per rebre la droga i lliurar-la posteriorment a Líbia. Dues patrulleres de Vigilància Duanera van aconseguir interceptar el veler, en dificultats de navegació per la sobrecàrrega que duia, amb prop de sis tones d’haixix. Els tres van ser detinguts, entre els quals hi havia el detingut resident a València relacionat amb l’oci nocturn ebrenc durant anys, i el jutjat va acordar-ne l'ingrés a presó. El preu de la droga al mercat il·lícit hauria tingut un valor pròxim als 35 milions d’euros.Malgrat haver avortat aquest primer enviament, encara no havien identificat els principals integrants de l’organització i els agents tenien constància que estaven preparant altres carregaments.Aquí va iniciar-se una segona fase d’investigació. Els agents van saber que havien aparegut nous integrants a la banda que, juntament amb els que ja hi eren, planificaven un nou trànsit d’haixix. El principal investigat, un home de nacionalitat marroquina establert a Argentona, seria l'encarregat de coordinar les actuacions al Marroc. En aquest cas s’havia de carregar la droga en una llanxa en un punt de la costa, traspassar-la a un veler i dur-la a Líbia.De nou, més complicacions van endarrerir el transport, que, finalment, el 26 de març, va posar rumb cap a Líbia. Una patrullera de Vigilància Duanera va aconseguir abordar el veler, va detenir els tres ocupants i va comprovar que transportaven 161 fardells que contenien 5.280 kg d’haixix valorats en uns 31 milions d'euros. Els detinguts, de nacionalitats tunisiana, algeriana i espanyola, van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Cartagena, que en va acordar l’ingrés preventiu a presó.Poc temps després de finalitzar l’escorcoll del veler, l'equip conjunt d'investigació, en coordinació amb el Jutjat Instructor i la Fiscalia, va posar en marxa un ampli dispositiu dissenyat per fases, amb l'objectiu d'assegurar la detenció de la resta d'investigats i assegurar els indicis que es poguessin trobar en diversos immobles.Durant el dispositiu, que va incloure entrades a Alcanar, Tortosa, l'Ametlla de Mar i Roquetes, entre altres municipis fora de les Terres de l’Ebre, es van intervenir quatre embarcacions: un pesquer, un veler, un iot i una barca pneumàtica, que els investigats havien comprat i havien equipat amb quatre motors de 300 cavalls amb l’objectiu de fer transports d’haixix i que ja tenien preparades per traficar. També es van intervenir tres vehicles, diners, droga, telèfons mòbils, dispositius electrònics i abundant documentació.Fruit de la investigació també s’ha implicat diversos dels integrants de l’organització en el delicte de blanqueig de capitals.

