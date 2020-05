Mor ofegat un jove de 21 anys mentre nedava al riu Turonell, a Castellfollit de la Roca

Un jove de 21 anys ha mort ofegat aquest dimecres mentre nedava a la zona de la Gorga del Soldat, al riu Turonell, afluent del Fluvià, al seu pas per Castellfollit de la Roca (Garrotxa), segons han confirmat els Bombers de la Generalitat. Els equips d'emergències han rebut l'avís del succés minuts després de les quatre de la tarda.De seguida hi han anat dotacions dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Efectius dels dos cossos han practicat maniobres de reanimació a la víctima, però no han reeixit i no se li ha pogut salvar la vida. A les sis de la tarda continuaven les maniobres de recuperació i aixecament del cadàver.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor