Faus s'apropia de la reunió del Cercle d'Economia amb Felip VI i agita l'entitat

L'afany de protagonisme del president del Cercle d'Economia, Javier Faus, li ha causat una mala passada. El directiu financer ha atribuït a la seva empresa, Meridia Capital, una audiència telemàtica amb el rei Felip VI que el monarca va tenir ahir amb la junta del Cercle. La videoconferència va tenir lloc dimarts i va servir perquè monarca mantingués una conversa amb Faus i dos dels vicepresidents de l'entitat, Jordi Gual -president de CaixaBank- i Marc Puig -president executiu del grup Puig-.Curiosament, però, el màxim responsable del Cercle no diu res d'això en el seu compte de Linkedin personal , en el qual assegura textualment: "Javier Faus, fundador i president de Meridia Capital, junt amb altres dos prominents líders de negocis, ha participat en una trobada amb Sa Majestat el Rei". Sí que explica que la conversa es va produir per interessar-se per la situació creada per la pandèmia i les seves conseqüències.Fa temps que un sector del Cercle se sent incòmode amb l'estil del seu president, considerat excessivament personalista i massa amic de decisions apressades, com va ser la de canviar la seu de les jornades de Sitges per traslladar-les a Barcelona, cosa que finalment no serà possible per la pandèmia El gest de Faus ha causat estupor en alguns socis del Cercle, que consideren que el president del club ha escombrat cap a casa i generat confusió, ja que sembla que el monarca hagi concedit l'audiència al president de Meridia Capital. D'altra banda, crida també l'atenció que Faus ni tan sols esmenta els seus dos vicepresidents, reduïts a la condició d'acompanyants. Això sí, tan prominents com ell.

