Els teatres privats catalans descarten obrir abans del setembre si no és amb el 100% de l'aforament

Els teatres privats catalans no reobriran abans del setembre si no se'ls garanteix que poden fer-ho en condicions de "normalitat", és a dir, amb l'aforament complert. Així estava previst internament des de fa setmanes i així ho ha verbalitzat aquest dimecres la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal: "No podem treballar amb distanciament físic ni amb terços, i si aquestes són les condicions, no podrem obrir; planifiquem inaugurar la temporada al setembre", ha exposat a l'ACN. Vidal també ha considerat que amb l'actual calendari de fases "només podrà obrir el sector públic". En aquest sentit, avança que els teatres privats de Barcelona no obriran pel Festival Grec, malgrat que hi col·laboraran si es programen activitats de carrer.L'Associació de Teatres d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) ja havia advertit recentment que veia "inviable" obrir amb un terç dels aforaments. Ara ha confirmat que ni tan sols estudien fer-ho com a mal menor durant les diverses fases de desescalada del confinament. "Preferim esperar, amb tot el desgast econòmic que ens provoca això, que no arruïnar-nos i no obrir més", destaca Isabel Vidal."Tot el sector privat hi està d'acord", afirma la presidenta, després d'haver mantingut aquest dimecres una reunió amb les sales privades de Catalunya. Així doncs, i si les restriccions d'aforament no es modifiquen d'aquí al juliol, les sales treballen amb un "calendari" que situa la reobertura al setembre. I tot plegat, confiant que aleshores es pugui treballar amb els aforaments complerts, un extrem del qual ara mateix no es té cap certesa, com admet Vidal.Una derivada d'aquest posicionament dels teatres privats és que les sales que habitualment acullen espectacles del Festival Grec –al Juliol- "no obriran". Així, el programa de 'ciutat' del festival –actualment en revisió pel mateix context- quedaria minvat i força cenyit al que puguin oferir els equipaments i espais públics, des del mateix Teatre Grec fins al Teatre Lliure o el Mercat de les Flors."El Grec dels teatres a la ciutat no es farà dins dels teatres, hi haurà altres formes, potser es fa una lectura dramatitzada a una plaça, o a una ràdio, però els teatres privats de la ciutat no obrirem en les condicions que ens han posat ara", anuncia la també gerent del Grup Focus.

