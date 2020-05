ERC pregunta al govern espanyol si Enric Hernández ha vetat l'entrevista de Junqueras a RNE

El Consejo de Informativos de RNE se muestra en contra de aplazar una entrevista al presidente de ERC prevista para hoy. pic.twitter.com/SHmQoSKCK1 — C.Informativos RNE (@CdiRNE) May 6, 2020

El director d’Informació i Actualitat de RTVE, Enric Hernández, ha ordenat ajornar una entrevista al president d'ERC, Oriol Junqueras, a Radio Nacional d'Espanya (RNE) que havia de ser emesa com a prèvia al debat sobre la pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés, segons ha denunciat aquest matí el Consell d'Informatius de la cadena. La qüestió serà objecte de preguntes al govern espanyol en el marc del Senat, segons han detallat aquesta tarda ERC i Bildu a través d'un comunicat.Bernat Picornell, portaveu adjunt de el grup dels republicans, considera que no emetre una entrevista, "sigui de qui sigui", va contra la llibertat d'expressió, el dret a la informació i a la pluralitat. A més, segons ell, es tracta d'un "atac a la independència informativa". Les preguntes intenten discernir si Hernández ha estat el responsable directe del fet que la conversa no s'hagi emès tal i com estava previst.El Consell d'informatius de RNE ha criticat durament la decisió en un comunicat. El partit d'Oriol Junqueras va anunciar dilluns que s'oposaria a allargar la mesura centralitzadora del govern espanyol. Els republicans consideren que Catalunya hauria de poder decidir sobre el confinament "amb les plenes competències".El Consell d'Informatius considera que ajornar l'entrevista al líder republicà, actualment complint condemna a la presó pel referèndum de l'1-O, "desvirtua el seu valor" i suposa "un atac a la independència informativa".Pedro Sánchez s'ha garantit "in extremis" el suport per prorrogar l'estat d'alarma i amb un cop de timó en les aliances. Ciutadans, que ha accedit a votar-hi a favor, ja ha avisat que el seu suport no serà un xec en blanc.

