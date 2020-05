L'associació de residències de gent gran proposa a la Generalitat tres fases de desconfinament

El document de l’ACRA preveu tres fases amb les màximes mesures de seguretat i d’higiene per assegurar la salut i la dignitat dels residents, els professionals dels centres i les famílies. No obstant això, per aplicar aquesta desescalada l'ACRA veu "imprescindible" que el Govern assumeixi prèviament un seguit d’aspectes que des del sector es consideren “fonamentals”, com disposar d'EPI i tests PCR de forma suficient i regular, garantir la desinfecció constant, impulsar la formació en la matèria entre el personal, establir una relació entre centres i atenció primària basada en la proximitat i la confiança, i adaptada a les necessitats i situacions de cada territori, i finançar un increment de ràtios globals en els centres, que s’han augmentat un 15% durant la pandèmia de la covid-19, entre altres mesures.En la primera fase de la desescalada es preveu el restabliment de les visites de familiars en funció de la regió sanitària i de l’estat de cada centre, la reobertura dels serveis externs i que els residents sense símptomes puguin usar els espais comuns amb distàncies de seguretat i mesures higièniques, després de 14 dies de quarantena a les seves habitacions. En una fase intermèdia, s'ampliaran les visites a tots els centres, així com l’obertura de nous ingressos i el retorn dels usuaris que hagin estat baixa voluntària. En la darrera fase s’haurien de permetre les sortides de les persones usuàries fora dels centres residencials. Totes aquestes fases, temporitzades en franges de 15 dies, estan marcades per la màxima prevenció en la salut i la higiene de totes les persones implicades.La patronal del sector també proposa adaptar les mesures segons el tipus de residències. Les més grans han de disposar entre un 5 i un 10% de places per a malalts de covid-19, amb capacitat de sectoritzar zones i circuits sanitàriament segurs; les residències mitjanes han de disposar entre tres i quatre places per a malalts de coronavirus; i les més petites no cal que tinguin cap plaça especialitzada.Aquest document elaborat per ACRA no és definitiu sinó una proposta genèrica que vol contribuir a iniciar el desconfinament de les persones grans dels centres, ja que seran les administracions qui determinin com serà aquest procés.L'ACRA agrupa el 70% de les entitats de recursos assistencials (residències, centres de dia, servei d’ajuda a domicili, centres sociosanitaris, entitats tutelars i teleassistència, entre d’altres) per a gent gran a Catalunya. En total compta amb 436 entitats associades, que representen 1.082 serveis i 43.882 places, que donen feina a 36.875 treballadors.