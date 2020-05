Així classifica el Govern les regions sanitàries en funció del risc de rebrot

El Departament de Salut ha classificat en tres categories diferents les nou regions sanitàries catalanes en funció del risc que hi ha de registrar un rebrot de l'epidèmia de coronavirus. Només tres regions sanitàries tenen un risc baix. Són les del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran. Són les tres regions on Salut proposarà al govern espanyol iniciar dilluns la fase 1, com ja havia informat NacióDigital El següent nivell és el de risc moderat, en què el Departament inclou la Catalunya Central, Girona, Lleida i les regions metropolitanes Nord i Sud. L'única regió sanitària inclosa dins la categoria de risc moderat-alt és Barcelona ciutat.La consellera, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, han informat en roda de premsa dels criteris de classificació. Aquests es basen principalment en la incidència dels nous casos, la capacitat per fer proves, l'organització de l'assistència primària, la gestió de les residències i la disponibilitat de llits hospitalaris convencionals i d'UCILes tres regions que Salut demana que entrin en fase 1 dilluns representen 852.093 habitants, poc més del 10% de la població. Les sis regions sanitàries restants, per tant, continuarien en la mateixa situació que actualment. Són les regions de Barcelona Ciutat, Àmbit Metropolità Nord, Àmbit Metropolità Sud, Catalunya Central, Girona i Lleida.Vergés ha assegurat que el Departament no es fixa cap data d'inici de fase 1 en aquestes regions sanitàries però ha avançat que la setmana que ve la conselleria presentarà el seu pla per a les zones de risc moderat i moderat-alt. "Que no entrin en fase 1 ara, no vol dir que haguem d'esperar 15 dies més", ha assegurat. La conselleria enviarà avui la proposta al Ministeri de Sanitat i s'ha mostrat confiada davant la possibilitat que el govern de Pedro Sánchez aprovi el full de ruta i Vergés ha assegurat que no contempla un escenari alternatiu.La consellera ha assegurat que el Govern necessita el suport dels Ajuntaments per dissenyar l'estratègia de desconfinament. "No direm als ajuntaments el que han de fer o no han de fer", ha assegurat. Per ara Salut no preveu prendre mesures concretes per a zones més reduïdes que les regions sanitàries. "Si detectéssim un brot concret o comportament molt diferenciat en algun lloc, podríem fer propostes en aquest sentit", ha afirmat Vergés.La fase 1 de desconfinament permet trobades de deu persones, com a màxim, mantenint una distància de seguretat de dos metres entre persones obligatòria i la recomanació d'ús de mascareta i desinfecció de mans.-També limita a dues les persones que poden compartir vehicle, excepte en el cas que es comparteixi residència. Les vetlles estaran permeses en instal·lacions públiques i privades. Aforament màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i deu en espais tancats. En els enterraments, l'aforament màxim serà de 15 persones, entre familiars i persones properes, a més del mossèn o ministre de culte.Pel que fa al comerç, la fase 1 afecta locals de menys de 400 metres quadrats que no es trobin en centres comercials i, en cas de trobar-s'hi, que tinguin accés directe o independent des de l'exterior. Es fixarà un aforament del 30% per establiment i planta, mentre que les terrasses finalment podran assumir una ocupació del 50%. S'haurà de mantenir una distància interpersonal de dos metres entre persones i, en cas de locals petits, es permetrà tan sols un client a la vegada.Els ajuntaments poden autoritzar la reobertura de mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària, amb prioritat als de productes alimentaris i de primera necessitat, sense manipulació per part dels consumidors, amb un 25% de llocs habituals i un 30% de l'aforament.

