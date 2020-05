Torra exigeix a Asens que es disculpi per titllar-lo d'«identitari» i «sectari»

“El contagio del sectarismo de Torra”, el “virus de la confrontación identitaria”. Sincerament, Jaume Assens, no et reconec. Ja vas insultar-me titllant-me de feixista i vaig callar. Avui, tot això. Et demano unes excuses públiques. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 6, 2020

La intervenció de Jaume Asens, cap de files d'Unides Podem al Congrés, ha inclòs severes crítiques -servint-se també de termes comparatius amb la crisi sanitària, com "contagi" o "virus"- contra el president de la Generalitat, Quim Torra. "Més Joan Tardà i menys Torra" , ha dirigit Asens a Gabriel Rufián, líder d'ERC a Madrid, en el debat de l'estat d'alarma. El reguitzell de dards, que han inclòs acusacions d'"identitari" i de "sectarisme", han enervat Torra, que ha demanat "excuses públiques" a Asens, que el cap de setmana ja el va comparar amb Vox per la "instrumentalització" de les víctimes.Gabriel Rufián ha replicat que espera que aquestes paraules facin "sentir millor" a un Podem que aquest dimecres s'alia amb Ciutadans i no amb aquells que van facilitar la investidura. Asens ha insistit que els republicans estan "lligats" a Torra de la mateixa manera que durant un temps va estar lligada "a la Convergència de Pujol".

