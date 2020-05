Sis detinguts per obligar dones asiàtiques a prostituir-se

La policia espanyola i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut sis homes com a presumptes integrants d'una organització criminal que es dedicava al tràfic de dones d'origen asiàtic. Segons la informació policial, les obligaven a prostituir-se de manera coactiva en un local de Sant Celoni i cinc més de Barcelona. També se'ls imputa delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i delicte contra els drets dels treballadors. Dues de les persones detingudes, les màximes responsables de la trama, han entrat a presó.La recerca es va iniciar el mes de març de l'any 2018, arran d'una denúncia procedent del Servei d'Atenció a les víctimes de tràfic d'éssers humans, en la qual es posava en coneixement de les autoritats competents de l'existència d'un local situat a l'Eixample dret de Barcelona, on estarien exercint la prostitució ciutadanes asiàtiques.Gràcies a la informació facilitada en la denúncia i al desenvolupament de la recerca en la qual es van dur a terme diverses inspeccions en diferents immobles de Barcelona, on ciutadanes xineses exercien la prostitució, es va poder trobar un nexe d'unió entre diversos d'ells que estarien controlats per una mateixa trama criminal. Cinc d'ells se situaven en les zones d'Eixample i Sant Martí a Barcelona, així com un altre local a Sant Celoni.A mitjans de 2019 una testimoni protegit va relatar als investigadors com va ser traslladada des del seu país a Espanya, sent enganyada amb una falsa promesa de treball, per a finalment veure's forçada a exercir la prostitució en un local situat en el districte de Sant Martí de Barcelona. Pel que ha explicat la policia, la banda criminal anava movent les dones de local i vivien en condicions de semiesclavitud i disponibilitat permanent.En el registre portat a terme a tots els locals s'han identificat 12 víctimes potencials i es va intervenir gairebé 30.000 euros en efectiu, així com nombrosa documentació relacionada amb els il·lícits investigats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor