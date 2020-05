L'impulsor del confinament britànic dimiteix després de saltar-se'l per veure la seva amant

El científic que va aconsellar Boris Johnson confinar el Regne Unit va dimitir aquest dimarts a la nit, segons explica el The Telegraph , per haver trencat les normes de distanciament social per trobar-se amb la seva amant.Segons informa el diari britànic, Neil Ferguson va rebre la dona (que viu en un altre domicili amb el seu home i els fills) a casa seva en almenys dues ocasions durant el confinament, al mateix temps que feia conferències en mitjans de comunicació sobre la necessitat del distanciament social estricte per aconseguir un descens de contagis de coronavirus.L'epidemiòleg dirigeix ​​l'equip de l'Imperial College London que va realitzar una investigació que va acabar amb el confinament nacional. Segons l'estudi de Ferguson, sense aquestes mesures moririen més de 500.000 ciutadans del Regne Unit.Per si tot això fos poc, el científic, de 51 anys i amb el sobrenom de "Professor Lockdown" ("Professor Confinament"), acabava de superar la Covid-19 quan la seva amant, de 38, va travessar Londres per visitar-lo. A més, el seu marit presentava símptomes de coronavirus en aquell moment.En declaracions al Telegraph, Ferguson va reconèixer el seu "error" i haver pres "les decisions equivocades", pel que va abandonar el grup d'assessorament científic per a emergències del govern. "Vaig actuar creient que era immune, després d'haver estat positiu", afegeix.

