JxCat afirma que la Sindicatura avala Borràs malgrat acreditar fragmentació de contractes

Evidentment no és el mateix fraccionar UN contracte (que sempre és interpretable) que cometre quatre delictes. L’acusació ja es comença a desmuntar. https://t.co/lRydsucjK7 — Josep Costa🎗 (@josepcosta) May 6, 2020

Junts per Catalunya i la defensa jurídica de Laura Borràs, portaveu de la formació nacionalista al Congrés, s'han felicitat del contingut de l'informe de la Sindicatura de Comptes , que per unanimitat ha considerat que va fragmentar contractes en la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Així ho han considerat tant el vicepresident del Parlament, Josep Costa, com el seu advocat, Gonzalo Boyé.De fet, Boye ha afirmat que portaran l'informe de la Sindicatura al Suprem, on se la investiga en la seva condició d'aforada ja que és diputada al Congrés, perquè considera que cap delicte queda acreditat. Costa considera que les infraccions detectades són "interpretables".A Borràs se li imputa prevaricació, frau, malversació i falsedat documental. No han estat valorats per la Sindicatura, que no ha entrat per exemple a analitzar el contingut dels mails amb els seus proveïdors. L'ens fiscalitzador només s'ha centrat en els contractes que queden integrats a la comptabilitat de la institució.

