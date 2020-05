FOTO Carmen Calvo protagonitza la imatge més comentada de la jornada al Congrés

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha protagonitzat una imatge que ha corregut com la pólvora per les xarxes socials. En un moment de la sessió al Congrés sobre la pròrroga de l'estat d'alarma, la càmera ha enfocat la vicepresidenta i la imatge no ha passat desapercebuda per als usuaris més ràpids de Twitter.A la captura, es veu Calvo amb una manta i mascareta. Aquests elements, sumats a la seva postura corporal, han despertat tot tipus de comentaris i rumors sobre el seu estat de salut, i més tenint en compte que la vicepresidenta va tenir coronavirus.En tot cas, Calvo va superar la Covid-19 a mitjans d'abril i en altres moments de la jornada se l'ha vist més enèrgica, com quan ha aplaudit al final de la intervenció de Pedro Sánchez.

